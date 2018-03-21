"Пустил "утку"": Илья Резник не лег в больницу и планирует венчаться

Сегодня, 19:02 \\ Шоу-бизнес

Народный артист России опровергает информацию о своей госпитализации. Он лично пообщался с представителями СМИ по телефону.

 Илья Резник утверждает, что находится в добром здравии на берегу Черного моря в Крыму и не имеет повода для похода к врачу. Он прокомментировал появившийся 27 июля слух и предположил: кто-то из его знакомых попросту "пустил "утку"" журналистам. Благодаря хорошему самочувствию поэт даже планирует через пару недель венчаться со своей женой Ириной.

Ранее ряд изданий со ссылкой на свои источники среди окружения Ильи Резника сообщили, что знаменитость лег в больницу. По не подтвердившимся данным, медики диагностировали у знаменитого автора сердечное заболевание и отправили поправлять здоровье в санаторий.

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Автор - Александр Лубяной
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