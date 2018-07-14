Звезда "Мятежного духа" стала мамой в третий раз

В семье аргентинской актрисы и канадского музыканта произошло пополнение. Третьим ребенком пары стала девочка. Артистка поспешила поделиться фотографией новорожденной малышки в Instagram.

Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что известная голливудская актриса и звезда телесериала «Мятежный дух» Луисана Лопилато родила третьего ребенка. Отцом малышки стал Майкл Бубле, у которых уже есть два общих ребенка. Об этом радостном событии актриса сообщила под фотографией новорожденной дочки в Instagram.

Как сообщается, тридцати однолетняя артистка аргентинского происхождения опубликовала на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» крошечную ручку своей дочери. А заодно также сказала «спасибо» Богу и судьбе за такое огромное счастье, которое пришло в их семью.

«Смотреть в твои глаза – это как смотреть на небо. Мы любим тебя до бесконечности и даже больше», - заявила Луисана Лопилато.

Напомним, что старшему сыну звездной пары несколько лет назад поставили диагноз онкологического заболевания. Родители не жалели средств на лечение первенца, и это дало свои результаты. Недавно женщина рассказала, что это заболевание у ее сына прошло.

Мужем Лопилато является канадский музыкант Майкл Бубле, обладающий несколькими премиями Grammy и Juno Awards.