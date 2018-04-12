Ник Джонас предложил руку и сердце Приянке Чопре

Возлюбленные Приянка Чопра и Ник Джонас решили пожениться спустя несколько месяцев отношений. Молодой певец подарил своей любимой кольцо от Tiffany.

Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что популярная индийская актриса Приянка Чопра и ее возлюбленный американский певец Ник Джонас собираются пожениться. Предложение руки и сердца 25-летний Джонас сделал на 36-летие любимой, презентовав ей кольцо «Тиффани». Об этом сообщают инсайдеры.

Согласно сообщениям, Ник Джонас сделал своей возлюбленной предложение еще на прошлой неделе, когда та праздновала свой день Рождения в Лондоне. Интересно, что пара никаким образом не комментирует слухи об их помолвке и отношениях в целом. Однако за последние несколько месяцев молодых людей можно было встретить во всевозможных публичных местах. Они даже появились вместе на ежегодном костюмированном бале Met Gala.

Напомним, что Ник Джонас является участником популярной мальчиковой группы Jonas Brothers. Молодой человек также известен своими любовными похождениями с голливудскими красотками, в числе которых Майли Сайрус и Селена Гомес.

Приянка Чопра, в свою очередь, была признана самой желанной женщиной на планете по версии мужского журнала Maxim два года назад.