Мария Шукшина остро раскритиковала пенсионную реформу в России

#марияшукшина Несколько дней назад подписчики попросили меня выразить свое мнение о новых пенсионных законах. Я обещала… и вот мои мысли: Как живёт русская женщина в отличие от западной? Она знает, что, когда она выйдет на пенсию, у нее появится больше времени и она наконец сможет заняться своими внуками! Потому как в нашем русском менталитете, в отличии от западного, семья помогает друг другу ‘’до смерти’’. Мы своих не бросаем. Какие бы хорошие, плохие не были наши дети, мы ведем их по жизни. И также дедушки – и на рыбалку внуков возьмут, и строгать научат, и лобзиком выпиливать, и машину чинить научат, да мало ли… много всего полезного, что потом может в жизни пригодиться... Увеличив пенсионный возраст, наше правительство, не побоюсь этого слова, ПОДРЫВАЕТ СЕМЕЙНУЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, близость друг к другу, нашу русскую духовную составляющую, поскольку, как известно, на западе давно уже каждый за себя... А у нас... , конечно же, бабушки и дедушки все равно будут помогать, но просто на 8 лет позже, когда и энергия уже не та, да и внуки уже выйдут из того возраста, когда покорно слушают старших, их к тому времени уже ‘’прекрасно’’ воспитает улица, чего уж...(сама лично столкнулась с этой проблемой за неимением бабушек и дедушек в то время, когда приходилось вкалывать и содержать своих четверых детей). Помимо этого есть еще и экономические аспекты, хоть я и не специалист, но вот, например, если уж наше правительство решило взять за образец для подражания европейские страны, то можно было бы ‘’перенять’’ у них не только возраст выхода на пенсию. Мне лично очень нравится у них, когда в случае ухода из жизни (не дай Бог) одного из супругов, находящегося в пенсионном возрасте, его пенсия выплачивается другому супругу, т.е. деньги остаются в семье, а у нас ...государству. Помимо этого в западной схеме деньги, отданные в пенсионный фонд, индексируются, у нас же, как правило, обесцениваются из-за сильной инфляции. Не говорю уже о том, что у ‘’них’’ государственные пенсионные фонды не разоряются, а у нас… грустный пример 2014г... Это моя точка зрения. Со мной можно соглашаться или не соглашаться.#пенсия#пенсионныйвозраст#пенсионеры#пенсионер#пенсионнаяреформа

