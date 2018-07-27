Мария Шукшина остро раскритиковала пенсионную реформу в России

По её мнению, действия правительства "подрывают семейную преемственность". Такое заявление актриса сделала микроблоге Instagram по просьбам подписчиков.

Мария Шукшина считает, что пенсионная реформа противоречит устоявшимся в России традициям. Тогда как на Западе люди привыкли больше полагаться на себя, в России они стремятся помогать близким до самой смерти. Как считает знаменитость, эта концепция особенно актуальна для русских женщин. Они ждут пенсии ради воспитания внуков и помощи взрослым детям.

Актриса отмечает, что в России бабушки и дедушки, выйдя на заслуженный отдых, проводят много времени с маленькими родственниками: устраивают досуг, учат новым навыкам. Это явление никуда не денется даже с повышением пенсионного возраста. Однако будет оттянуто на 8 лишних лет. Из-за этого некоторые не успеют передать внукам необходимую информацию.

Отдельно Мария Шукшина выделила экономические аспекты реформы. Она предлагает правительству перенять у Европы не только возраст, но и другие полезные элементы. Например, позволить россиянам получать пенсию умершего супруга. Актриса также указала на недостатки государственных пенсионных фондов, которые рискуют разориться, как в 2014 году.

Стоит отметить, что 51-летняя Мария Шукшина - сама дважды бабушка. А до этого без помощи родителей вырастила четырех детей. Поэтому она всячески пропагандирует семейные ценности, основываясь на собственном опыте.



