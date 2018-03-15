Ведущего "Первого канала" высмеяли за вопрос Боярскому

Сегодня, 17:34 \\ Шоу-бизнес

Вопрос ведущего программы «Доброе утро» вызвал скандал на просторах Интернета. Люди возмущены безграмотностью Сергея Бабаева.

 Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что пользователи глобальной Сети раскритиковали ведущего программы «Доброе утро» Сергея Бабаева из-за его невежественного вопроса актеру Михаилу Боярскому. В частности, Бабаев попросил назвать «не банальные» места для посещения в городе Санкт-Петербург. Об этом сообщают СМИ.

Согласно сообщениям, известный российский актер стал героем утренней программы несколько дней назад. В своем родном городе Боярский встретился с ведущими «Доброго утра», чтобы обсудить достопримечательности города, которые, по мнению артиста, обязательно следует посетить.

Примечательно, что телеведущий Сергей Бабаев решил дополнить свой вопрос, называя Исаакиевский собор и ростральные колонны «тривиальными местами». Боярский, в свою очередь, посоветовал телеведущему отправиться в Летний Сад.

«Пойдите в Летний Сад. Там такие люди ходили по этому саду… Можно быть причастным к этой прогулке», - ответил артист.

Такой вопрос вызвал бурю эмоций у пользователей Интернета. Люди возмутились невежеством Бабаева: «Тупой и безграмотный. Где такого взяли?», «Удивительно, как Боярский не треснул его».

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Автор - Кристина Мицкевич
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