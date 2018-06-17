Орландо Блум выбранил зрительницу прямо во время спектакля в Лондоне

Сегодня, 16:45 \\ Шоу-бизнес

41-летний актер участвует не только в съёмках кино, и "живых" театральных выступлениях. Критик Марк Шентон рассказал об инциденте, произошедшем на одном из них.

 Со средины июля Орландо Блум исполняет роль главного персонажа в постановке Killer Joe. На днях он вышел на сцену театра в Лондоне, зал которого был полностью забит зрителями. Во время спектакля артист обратил внимание на женщину с iPad в руках. Орландо Блум возмутился и прервал свою игру, чтобы попросить зрительницу убрать устройство. Заметив, что просьба осталась без внимания, актер прямо со сцены нецензурно выбранил женщину и отказался продолжать спектакль, пока iPad не убрали с его глаз.

Вскоре рассказ Марка Шентона появился во многих западных СМИ. После этого с журналистами связался другой посетитель театра, который сидел позади виновницы происшествия. По словам источника, женщина подключила к планшету USB-вентилятор и пыталась освежиться в довольно душном зале.

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Автор - Александр Лубяной
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