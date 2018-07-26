Ксения Собчак в купальнике попросила не критиковать её целлюлит

Чувство стиля часто подводит политика, что замечают большинство ее подписчиков. Поэтому под публикациями Собчак можно увидеть много критики, но ведущая не унывает. Женщина помнит времена, когда и сама была хейтером.

Ксения Собчак опубликовала фото, на котором она сидит в купальнике на фоне моря, демонстрируя свою фигуру. Привыкшая к критике политик, сразу дала понять, что критиковать её целлюлит не получится, и дело даже не в просьбах. Однако она также объяснила свое спокойствие к нелестным комментариям. Оказалось, что Собчак раньше любила обсуждать других, но потом поняла, что все недостатки, которые она находила, были либо ее собственными комплексами, либо завистью. Разобравшись, ведущая решила изменить образ жизни, а сейчас всех хейтеров воспринимает как злых и недовольных жизнью людей.

Кроме того, воздерживаясь от критики, человек экономит много жизненных сил. Если настроить мысли на позитивный лад, то выгоду получит и сам человек и тот, кого он поддержит. Подписчики согласились с комментарием Собчак, и в этот раз ее фото получило только положительные отзывы. Девушки хвалили фигуру политика, а остальные фанаты пытались понять, насколько искренни все комплименты. Возможно, публикация Собчак и сейчас заслужила нелестные отзывы, но об этом не узнать, ведь поклонников попросили настроиться на позитивный лад.