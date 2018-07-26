Ксения Собчак в купальнике попросила не критиковать её целлюлит
Чувство стиля часто подводит политика, что замечают большинство ее подписчиков. Поэтому под публикациями Собчак можно увидеть много критики, но ведущая не унывает. Женщина помнит времена, когда и сама была хейтером.
Ксения Собчак опубликовала фото, на котором она сидит в купальнике на фоне моря, демонстрируя свою фигуру. Привыкшая к критике политик, сразу дала понять, что критиковать её целлюлит не получится, и дело даже не в просьбах. Однако она также объяснила свое спокойствие к нелестным комментариям. Оказалось, что Собчак раньше любила обсуждать других, но потом поняла, что все недостатки, которые она находила, были либо ее собственными комплексами, либо завистью. Разобравшись, ведущая решила изменить образ жизни, а сейчас всех хейтеров воспринимает как злых и недовольных жизнью людей.
Прочитала тут ваши комментарии под недавним постом. И фотография страшная,и текст кто-то написал.... Все, что вы замечате ,о чем пишите и то,что вас волнует -это и есть вы. Это то , из чего состоит ваша жизнь и то,через какую линзу вы на этот мир смотрите. Мир создаете вы сами,тем, что вы видите и тем,о чем вы думаете. Много лет я сама этим грешила,а сейчас старательно избегаю компании и людей,суть общения которых сводится к обсуждению недостатков других. Мне просто стало скучно тратить на это свою жизненную энергию. Этот ядъ всегда разрушает прежде всего того,кто его производит,хоть он и сладостен,и я помню его вкус на губах,как помнят героин наркоманы). На понимание этого,увы,ушло несколько лет. Так что когда хотите что-то написать или сказать-помните,вы рассказываете только о себе,а не о том,кого собираетесь обосрать😉 P.s. Первое упражение: обязательное фото с отдыха в купальнике,чтобы вы могли тренировать сдержанность,мои пташечки , и сдержались от обсуждения “грубого фотошопа» и «отвратительного целлюлита» и «жуткого купальника @natayakim ” )))
Кроме того, воздерживаясь от критики, человек экономит много жизненных сил. Если настроить мысли на позитивный лад, то выгоду получит и сам человек и тот, кого он поддержит. Подписчики согласились с комментарием Собчак, и в этот раз ее фото получило только положительные отзывы. Девушки хвалили фигуру политика, а остальные фанаты пытались понять, насколько искренни все комплименты. Возможно, публикация Собчак и сейчас заслужила нелестные отзывы, но об этом не узнать, ведь поклонников попросили настроиться на позитивный лад.