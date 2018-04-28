«В тренде»: Лолита благодаря новому хиту Баскова и Киркорова попыталась избавиться от вредных привычек

Исполнители композиции «Ибица» положительно оценили шутку Лолиты. Киркоров на своей странице сделал репост ролика, сделав к нему подпись: «Ай да Лола! Браво!»

Не обошёл стороной поддержку творчества и Басков, также сделав репост и указав, как он за это «обожает» Лолиту. Стоит отметить, что сама новая песня среди поклонников вызывает неоднозначные эмоции. Некоторые считают, что хит не оправдал того, что в нём пытались сделать. Потому демонстрация Лолитой, какой «трендовый» хит, им кажется не правильной. Они критикуют «Ибицу» за то, что мотивы сходны с композицией «Цвет настроения синий». Другим, в свою очередь, кажется, что Филипп Киркоров мог бы спеть её и самостоятельно, без дуэта с Николаем Басковым. Однако есть и те, кого устраивает песня. Они отмечают интересную аранжировку и приятные слова. Сама Лолита в своё видео назвала «Ибицу» средством от вредных привычек.

Певица в шутливой форме продемонстрировала, как звонит доктору, прося любое лекарство, чтобы справиться с недугом, и ей предлагают именно прослушать песню Киркорова и Баскова, что в итоге прекрасно помогает. Кроме ролика Лолиты, есть и другой видеоответ на «Ибицу», сделанный юмористом Гариком Харламовым. Там артист сравнил название хита с матерным обозначением словосочетания «заниматься любовью», потому решил продемонстрировать совокупления разных животных под песню. Такая версия не была одобрена ни поклонниками, ни исполнителями.