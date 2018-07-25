"Счастливы вместе": Наталья Бочкарева переехала к любимому, но не спешит замуж

38-летняя звезда популярного сериала устала играть «предложение-помолвку-свадьбу» и живет по ситуации. Такими подробностями она поделилась во время интервью.

Около года назад Наталья Бочкарева встретила своего избранника. Несмотря на активное ведение аккаунта в Instagram, она избегает рассказывать поклонникам о личности своего любимого мужчины. Однако не скрывает сам факт его наличия. Актриса рассказала, что недавно переехала к возлюбленному, но пока даже не думает выходить замуж.

Наталья Бочкарева руководствуется личным опытом и не спешит развивать отношения дальше гражданского брака. По её мнению, готовность к свадьбе приходит сама собой. Знаменитость отмечает, что они "счастливы вместе" даже без официального оформления отношений. Она надеется, что идилия останется навсегда. Телеведущая не придает большого значения кольцу, как символу крепкой любви. По её словам, любимый регулярно дарит ювелирные украшения просто так.

Накануне Наталья Бочкарева отметила очередной день рождения. Для этого она отправилась в Нижний Новгород, где и родилась 38 лет назад. Вместе с детьми Ваней и Машей она погуляла по родному городу, о чем отчиталась на странице в Instagram.



