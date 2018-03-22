"Слипшиеся сосиски" вместо волос у Волочковой в суде шокировали поклонников

Балерина продолжает судиться со своим водителем. На очередное заседание она появилась в обтягивающем черном платье с откровенным декольте, однако даже ради важного мероприятия она не стала мыть голову.

В сети стали появляться фотографии образа известной 42-летней российской примы-балерины Анастасии Волочковой, в котором она посетила здание суда В Москве. Источник в СМИ предположил, что знаменитость просто не ожидала такого наплыва журналистов и поклонников, поэтому не привела себя в порядок. Из-за этого их буквально шокировали ее "слипшиеся сосиски" вместо волос.

По фотографиям и видеозаписям заметно, что волосы действительно очень грязные. Из-за этого нарощенные локоны выглядят еще более неестественно и неэстетично. Пользователи сети удивляются неухоженности Волочковой, ведь, судя по ее публикациям в Instagram, она посещает различные салоны красоты чуть ли не каждый день. Тем не менее, поклонники попытались заступиться за нее, говоря, что их кумир переживает стресс из-за судебного разбирательства.