Андрей Гайдулян ужаснул поклонников постаревшим видом

Актёр, исполнивший роль Саши Сергеева в сериале «Универ», сравнил себя с более молодой версией. Поклонники заметили, что время и загруженный график негативно сказались на внешнем виде актёра.

Исполнитель одной из главных ролей сериала «Универ» на телеканале ТНТ Андрей Гайдулян показал, как изменился со времён первого сезона ситкома. На своей странице в социальной сети Instagram актёр попытался повторить выражение лица своего персонажа Саши Сергеева на одном из ранних постеров. С момента начала съёмок прошло 10 лет, и Гайдулян сильно постарел.

Поклонники ужаснулись, что у 34-летнего Гайдуляна сколоты зубы, под глазами тёмные мешки, а его волосы сильно поредели. «Ну, ежели причесать – в целом похож. В целом…» - написал актёр под фотографией. Комментаторы отметили, что новый снимок заставил их почувствовать себя намного старше. «Как быстро течёт время», «так сильно постарел», «верните мой 2008 год», «скучаю по старому доброму «Универу», - писали пользователи.

Актёр принимает участие в съёмках спин-оффа «СашаТаня» вместе с 40-летней Валентиной Рубцовой. Поклонники разочарованы, что взрослым актёрам приходится отыгрывать роль молодых родителей на протяжении многих лет. Комментаторы писали, что им приелись старые образы. Поклонники хотят видеть Гайдуляна в новых интересных ролях.