В Азербайджане Мария Захарова выкурила "сигару мира" со Стивеном Сигалом

Накануне официальный представитель российского МИД посетила фестиваль "Жара" в Баку. О своем досуге она отчиталась на странице в Facebook.

Мария Захарова отметила, что певец и бизнесмен Эмин устроил в городе роскошный праздник, который посетили многие знаменитости. Дипломат воспользовалась возможностью и отдохнула на фестивале перед рабочими беседами с коллегами из МИД Азербайджана.

Вместе со звездами шоу-бизнеса Мария Захарова прошла по красной дорожке и сфотографировалась на ней. Кроме того, наблюдала за происходящим на сцене вместе с другими участниками фестиваля. На празднике Марии Захаровой посчастливилось встретить американского актера Стивена Сигала, известного своей любовью к России. Дипломат не упустила возможности укрепить хорошие впечатления иностранца о россиянах и выкурила с ним "сигару мира", чем похвасталась в социальной сети.