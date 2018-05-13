В Азербайджане Мария Захарова выкурила "сигару мира" со Стивеном Сигалом

Сегодня, 14:41 \\ Шоу-бизнес

Накануне официальный представитель российского МИД посетила фестиваль "Жара" в Баку. О своем досуге она отчиталась на странице в Facebook.

 Мария Захарова отметила, что певец и бизнесмен Эмин устроил в городе роскошный праздник, который посетили многие знаменитости. Дипломат воспользовалась возможностью и отдохнула на фестивале перед рабочими беседами с коллегами из МИД Азербайджана.

Вместе со звездами шоу-бизнеса Мария Захарова прошла по красной дорожке и сфотографировалась на ней. Кроме того, наблюдала за происходящим на сцене вместе с другими участниками фестиваля. На празднике Марии Захаровой посчастливилось встретить американского актера Стивена Сигала, известного своей любовью к России. Дипломат не упустила возможности укрепить хорошие впечатления иностранца о россиянах и выкурила с ним "сигару мира", чем похвасталась в социальной сети.

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Автор - Александр Лубяной
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