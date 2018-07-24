Мишель Уильямс тайно вышла замуж за музыканта

Сегодня, 14:23 \\ Шоу-бизнес

Знаменитая актриса откровенно рассказала о подробностях своей личной жизни после смерти Хита Леджера, от которого родила дочь. Также она сообщила о новом супруге, за которого тайно вышла замуж.

 Сегодня, 27 июля, стало известно, что известная голливудская актриса и вдова Хита Леджера Мишель Уильямс снова вышла замуж. Об этом артистка рассказала в интервью американской версии журнала Vanity Fair.

По словам самой Уильямс, с тех пор, как умер ее муж, она тщательно пыталась скрывать любые изменения в своей личной жизни. Но прессе удалось узнать как о ее предыдущем возлюбленном бизнесмене Эндрю Юмансе, так и о нынешнем супруге музыканте Филе Элверуме. Интересно, что у Фила Элверума также, как и у Мишель Уильямс, есть дочь от погибшей несколько лет назад супруги.

Артистка признается, что ни на минуту никогда не переставала верить в любовь после смерти Хита Леджера, от которого она родила Матильду. И добавляет, что сейчас с Филом чувствует себя особенной и очень счастливой.

Напомним, что Мишель Уильямс известна по съемкам в следующих кинолентах: «Манчестер у моря», «Валентинка», «Семь дней и ночей с Мэрилин» и «Горбатая гора».

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Автор - Кристина Мицкевич
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