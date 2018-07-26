«Три обнаженные легенды "Дом-2"»: Рустам Солнцев рассказал, как спасти проект

Сегодня, 14:11 \\ Шоу-бизнес

Бывший участник скандальной телестройки считает, что «чпокидом» не закроют, если телеведующие Ольга Бузова, Алена Водонаева и Виктория Боня топлес будут протестовать против этого.

 Известный российский шоумен и Instagram-блогер Рустам Солнцев рассказал, как спасти проект "Дом-2" от закрытия. Накануне сеть переполошила новость о том, что через местность, где находится поляна телепроекта, собираются прокладывать магистраль. Из-за этого некоторые его участники испугались, что их нахождение там может прекратиться. По этой причине Солнцев решил успокоить их: выход есть.

На его взгляд, если «три обнаженные легенды "Дом-2"», то есть его телеведущие Бузова, Водонаева и Боня "грудью" встанут на его защиту, то есть обнажатся и начнут протестовать против магистрали, это принесет ожидаемый результат.

Тем не менее, далеко не все его поклонники оценили идею. Они начали критиковать слишком маленькие размеры груди Бузовой и Бони, хотя другие отметили, что последняя увеличила размер бюста перед проходящим недавно ЧМ-2018.

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Автор - Александра Ровер
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