«Три обнаженные легенды "Дом-2"»: Рустам Солнцев рассказал, как спасти проект

#ДРУЗЬЯ !#ВНИМАНИЕ!!СЕГОДНЯШНЯЯ НОВОСТЬ О ТОМ ,ЧТО ЧЕРЕЗ ПОЛЯНУ ТЕЛЕПРОЕКТА #ДОМ2 БУДЕТ ПРОЛОЖЕНА МАГИСТРАЛЬ ,КОТОРАЯ ПРИВЕДЕТ К ЗАКРЫТИЮ ЧПОКИДОМА НЕ ОСТАВИЛА МЕНЯ В СТОРОНЕ..Я ПРОТИВ ..И ВОТ МОЙ ПРИЗЫВ ..МОЙ КРИК ..МОЙ ЗОВ ..ОТ САМОГО СЕРДЦА .. ..!😂 ТОК ЧЁ ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛА #МОСКВА24 #ведущий #артист #ведущиймск #ведущийпитер #артистнавашпраздник #ведущийсвадеб #свадебныйведущий #клуб

A post shared by Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) on Jul 26, 2018 at 12:53pm PDT