Из-за наступившей нищеты Евгений Осин продает квартиру за 30 миллионов рублей

Вчера, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Музыкант пожаловался, что из-за сломанной руки не может выходить на сцену, а потому сейчас тратит последние сбережения на оплату медицинских счетов и еду.

 СМИ узнали о том, что известный певец и автор популярной в прошлом композиции "Плачет девушка в автомате" Евгений Осин продает свою огромную квартиру, которую приобрел еще не пике славы. Раньше он имел стабильный заработок и мог позволить себе почти все, что хотел, однако на сегодняшний день ситуация поменялась кардинальным образом.

Цена за недвижимость уже установлена - Осин продает ее за 30 миллионов рублей. Сам он поясняет, что это крайняя мера, на которую он вынужден идти из-за наступившей нищеты. Певец надеется, что на вырученные деньги купит себе квартиру поменьше, а на то, что останется, будет жить еще какое-то время.

Также он поделился радостью, что наконец наладил общение с дочерью Агнией. Сейчас он регулярно с ней созванивается, а вскоре, когда она вернется в Москву, планирует устроить встречу. Евгений Осин жалеет, что пока не может помочь ей деньгами.

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Автор - Александра Ровер
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