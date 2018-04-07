Экс-возлюбленная Николая Баскова устроила ему истерику на фестивале "Жара"

Артист прибыл туда в качестве певца и ведущего. Между тем, его бывшая подружка и гостья мероприятия Софи Кальчева выпила спиртного и решила испытать его терпение.

СМИ передают новость о казусе, который накануне произошел с известным российским 41-летним эстрадным и оперным певцом Николаем Басковым. Как известно, на данный момент он находится в Баку и прилетел туда отнюдь не ради отдыха. Народный артист выступает ведущим на фестивале "Жара", который проходит в столице Азербайджана. Там-то к нему и начала приставать Кальчева.

Экс-возлюбленная Баскова, несмотря на то, что находилась под наблюдением видеокамер и глаз знакомых лиц, устроила ему настоящую истерику. Очевидцы сообщили, что, на их взгляд, в то время она была под действием алкоголя, а жаркое солнце еще больше усугубило ее состояние.

Софи Кальчевой нужно было пройти по красной дорожке, однако делать этого она не захотела. Вместо этого она стала настойчиво просить исполнителя, чтобы тот взял ее на руки и пронес до нужного места. В ответ на это Басков посоветовал ей снимать свои туфли и идти босиком, если ей так неудобно. Тем не менее, девушка не могла успокоиться и даже попросила понести ее охранника, который шел рядом.