Стас Садальский прилюдно осудил Марию Максакову за обиды на мать

Сегодня, 11:47 \\ Шоу-бизнес

Артист напомнил певице, что лишь совсем недавно умер ее отец Петер Игенбергс, и посоветовал не ждать, ведь в любой момент возможность наладить отношения исчезнет.

 Известный 66-летний актер театра и кино Стас Садальский прилюдно осудил оперную исполнительницу Марию Максакову за обиды на мать. Народный артист знаком с Людмилой Максаковой уже продолжительное время и потому решил вступиться за нее, когда посчитал нужным.

Накануне оперная дива пожаловалась в посте своего профиля Instagram, что ее мать не позвонила и не поздравила ее с днем рождения. В ответ на это Стас Садальский назвал ее садисткой и посоветовал самой делать первый шаг. Он выразил мнение, что Мария Максакова лишь мучает мать, и на самом деле последняя пыталась наладить с ней общение. Артист утверждает, что до сих пор по дружески общается с Людмилой Максаковой, поэтому имеет право говорить об этом.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Ровер
Главное за неделю

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился зрителям после участия в сериале «Счастливы вместе». 

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир":Макаревич поддержал музыкантов, отказавшихся от "Нашествия"

 Макаревич поддержал решение исполнителей, отказавшихся от участия в «Нашествии». Об этом...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ