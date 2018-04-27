Стас Садальский прилюдно осудил Марию Максакову за обиды на мать

Артист напомнил певице, что лишь совсем недавно умер ее отец Петер Игенбергс, и посоветовал не ждать, ведь в любой момент возможность наладить отношения исчезнет.

Известный 66-летний актер театра и кино Стас Садальский прилюдно осудил оперную исполнительницу Марию Максакову за обиды на мать. Народный артист знаком с Людмилой Максаковой уже продолжительное время и потому решил вступиться за нее, когда посчитал нужным.

Накануне оперная дива пожаловалась в посте своего профиля Instagram, что ее мать не позвонила и не поздравила ее с днем рождения. В ответ на это Стас Садальский назвал ее садисткой и посоветовал самой делать первый шаг. Он выразил мнение, что Мария Максакова лишь мучает мать, и на самом деле последняя пыталась наладить с ней общение. Артист утверждает, что до сих пор по дружески общается с Людмилой Максаковой, поэтому имеет право говорить об этом.