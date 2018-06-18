В тяжелом состоянии Иосифа Кобзона перевели в реанимацию

Народный артист попал в больницу 26 июля. В это же время в Госдуме подтвердили информацию, однако уточнили, что его состояние стабильное, хоть и тяжелое.

Источник в СМИ сообщает об ухудшении состояния здоровья известного российского исполнителя и первого заместителя председателя комитета по культуре Иосифа Кобзона. Согласно данным, которые он предоставляет, в тяжелом состоянии народного артиста перевели в реанимацию. Напомним, о его госпитализации стало извесно вчера. Слухи подтвердили в Государственной Думе, также некоторые данные по его состоянию предоставила супруга.

На сегодняшний день Кобзону исполнилось 80 полных лет. Известно, что его здоровье начало ухудшаться с 2001 года, когда у него обнаружили рак. Народный артист перенес несколько операций. На данный момент не известно, какие именно проблемы возникли в этот раз. Он находится в палате интенсивной терапии, хотя жена сообщала, что это просто плановый осмотр.