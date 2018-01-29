Сергей Шнуров показал своих «бездомных детей»

В своем микроблоге известный музыкант Сергей Шнуров опубликовал интересный снимок с бездомными.

Сергей Шнуров в своих композициях часто рассказывает истории о людях, которые много выпивают. Также среди его песен очень много сатирических произведений о жителях России и СНГ. Теперь в своем микроблоге он опубликовал фото, на котором позирует с двумя бездомными мужчинами, попавшимися ему на пути во время его пробежки.

Музыкант решил забавно подписать снимок, и он назвал бездомных мужчин своими детьми, которых он просто не может оставить. Многие поклонники заметили, что один из незнакомцев очень похож на Шнурова. Они стали называть бездомного «Шнуровым через 20 лет».

К слову, недавно Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой. Женщина в социальных сетях не стала отвечать на вопросы о причинах случившегося, однако сам Сергей намекнул поклонникам, что его супруга изменяла ему.