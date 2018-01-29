Сергей Шнуров показал своих «бездомных детей»

Сегодня, 11:11 \\ Шоу-бизнес

В своем микроблоге известный музыкант Сергей Шнуров опубликовал интересный снимок с бездомными.

Сергей Шнуров в своих композициях часто рассказывает истории о людях, которые много выпивают. Также среди его песен очень много сатирических произведений о жителях России и СНГ. Теперь в своем микроблоге он опубликовал фото, на котором позирует с двумя бездомными мужчинами, попавшимися ему на пути во время его пробежки.

Музыкант решил забавно подписать снимок, и он назвал бездомных мужчин своими детьми, которых он просто не может оставить. Многие поклонники заметили, что один из незнакомцев очень похож на Шнурова. Они стали называть бездомного «Шнуровым через 20 лет».

К слову, недавно Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой. Женщина в социальных сетях не стала отвечать на вопросы о причинах случившегося, однако сам Сергей намекнул поклонникам, что его супруга изменяла ему.

Поделиться новостью:
Автор - Алёна Иванова
Главное за неделю

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился зрителям после участия в сериале «Счастливы вместе». 

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир":Макаревич поддержал музыкантов, отказавшихся от "Нашествия"

 Макаревич поддержал решение исполнителей, отказавшихся от участия в «Нашествии». Об этом...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ