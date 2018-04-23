Филипп Киркоров отправится эвакуировать детей из оваченной пожарами Греции

Музыкант сообщил, что его сын Мартин и дочь Алла-Виктория оставались в этой стране вместе со своей тетей Мари, так что он очень волновался, когда услышал о трагедии. Теперь он хочет забрать детей в Болгарию.

Народный артист России и известный исполнитель Филипп Киркоров согласился дать небольшое интервью для СМИ, по ходу которого рассказал, где сейчас находятся его дети, и почему он так сильно переживал за них. Так, уже многим известно, что в оваченной пожарами Греции погибли уже несколько сотен человек. Между тем, в данной стране до сих пор остаются Мартин и Алла-Виктория Киркоровы. Именно по этой причине певец был очень напряжен, однако теперь знает, что с его наследниками все хорошо.

Вскоре он отправится эвакуировать детей из опасной зоны. Пока что огонь прошел стороной Афины, однако музыкант не собирается рисковать. Сразу после выступления на "Жаре" он заберет детей, и их каникулы продолжатся в Болгарии. Отпуск Киркорова будет периодически прерываться, ведь вместе с партнером по сцене и товарищем Николаем Басковым он продолжает работать над клипом под новую песню "Ибица".