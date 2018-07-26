Анфиса Чехова рассказала о сыне Стеллы Барановской, от которого отказался отец

Сегодня, 08:44 \\ Шоу-бизнес

В честь дня рождения покойной подруги, 27 июля она опубликовала скорбное стихотворение. Такие публикации появились на её странице в Instagram.

 Стелла Барановская умерла от рака 4 сентября 2017 года. По словам близких, актриса очень страдала из-за онкологического заболевания и даже не могла ходить. Но даже тогда общалась с друзьями и помогала им советами. В четверг ей бы исполнился 31 год. На видеоролике, снятом в Праге, Анфиса Чехова рассказала подписчиком, как тоскует по безвременно ушедшей подруге.

У Стеллы Барановской остался сын Даня. По словам Анфисы Чеховой, отцом мальчика является писатель Максим Котин, который в итоге не признал свою причастность к рождению ребенка. Знаменитость утверждает, что вопрос о возможном усыновлении закрыт - мужчина отказался его признавать. В настоящее время Даня живет у бабушки - мамы Стеллы Барановской. Пожилая женщина является его опекуном. Максим Котин и его родственники мальчика не навещают.


Сегодня День рождения у моей Крошки @stella9s 🍀 Ей исполнился бы 31 год... Если бы её Судьба сложилась иначе. Если бы... если бы... Так трудно понять и так хочется оспорить логику Высших сил! Но... Год назад, я написала это стихотворение, когда Стеллы не стало. Сегодня я решила прочитать его. 🍀 Спасибо моя Крошечка, за то тепло, которым ты со мной делилась! ❤️ Спасибо за бесконечную доброту, любовь, мудрость и сострадание! ❤️ Моя Сильная Девочка, научившая меня Жить Здесь и Сейчас! Спасибо за то, что ты Была на этом свете🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Люблю тебя и помню всегда ❤️ P.S. Это видео было бы невозможно без тонко чувствующего и талантливого видеографа - @anni_kayvomaga @videostudio_annitum Она смогла пропустить через себя мою Боль, и не просто экранизировала стих, а прожила его вместе со мной 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 P.P.S. Полное видео стиха по ссылке в моём профиле! #анфисиныстихомысли

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Автор - Александр Лубяной
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