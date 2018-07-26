Анфиса Чехова рассказала о сыне Стеллы Барановской, от которого отказался отец

В честь дня рождения покойной подруги, 27 июля она опубликовала скорбное стихотворение. Такие публикации появились на её странице в Instagram.

Стелла Барановская умерла от рака 4 сентября 2017 года. По словам близких, актриса очень страдала из-за онкологического заболевания и даже не могла ходить. Но даже тогда общалась с друзьями и помогала им советами. В четверг ей бы исполнился 31 год. На видеоролике, снятом в Праге, Анфиса Чехова рассказала подписчиком, как тоскует по безвременно ушедшей подруге.

У Стеллы Барановской остался сын Даня. По словам Анфисы Чеховой, отцом мальчика является писатель Максим Котин, который в итоге не признал свою причастность к рождению ребенка. Знаменитость утверждает, что вопрос о возможном усыновлении закрыт - мужчина отказался его признавать. В настоящее время Даня живет у бабушки - мамы Стеллы Барановской. Пожилая женщина является его опекуном. Максим Котин и его родственники мальчика не навещают.



