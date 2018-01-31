Бывшей жене Армена Джигарханяна грозит тюремный срок

Стало известно о дальнейшей судьбе экс-возлюбленной знаменитого актёра Армена Джигарханяна – Виталины Цымбалюк-Романовской.

Согласно заявлению московской прокуратуры, женщине инкриминируют незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, которые составляют его личные или семейные секреты без его согласия.

Следствие установило, что по просьбе обвиняемой в кабинете её бывшего супруга были установлены камеры видеонаблюдения, записи из которых содержали вещи, не предназначенные для просмотра другими лицами. Тем не менее, Виталина не признаёт себя виновной. Адвокат заявляет, что окончательно не известна личность истца, так как информации о допросе Джигарханяна как заявителя о преступлении не имеется.

На данный момент известно, что уголовное производства будет отправлено в суд для дальнейшего разбирательства. В случае утверждения обвинительного приговора Цымбалюк-Романовская будет вынуждена либо оплатить штраф размером до двухсот тысяч рублей, либо отбыть наказание за решёткой сроком до двух лет.