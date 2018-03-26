Собчак поставила хейтеров на место под своим фото в бикини

Сегодня, 21:32 \\ Шоу-бизнес

Светская львица и политик откровенно призналась, что раньше любила обсуждать чужую жизнь. Но сейчас считает, что люди говорят сами о себе, когда решают кого-то оскорбить.

 Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что известный политик и телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой она изображена в купальнике на фоне Средиземного моря. Под публикацией Собчак ответила своим ненавистникам.

По словам самой светской львицы, она не обращает на негативные комментарии и оскорбления своих подписчиков, потому что считает, что тем самым они говорят о самих себе, а не о ней. Собчак откровенно призналась, что когда-то тоже грешила этой привычкой, но потом приняла решение поменять свои взгляды и больше не тратить энергию на обсуждение чужой жизни.

Интересно, что тем самым Ксения Собчак ответила на слухи желтой прессы, которая недавно заявляла о возможной беременности 36-летней женщины.

В свою очередь, поклонники поддержали позицию их любимицы.

«Вы такая классная, не слушайте их», «Ксюша, не обращайте на негатив внимание. Вы умница и красавица», «Разделяю ваше мнение по поводу этого всего», - писали люди в комментариях.

Напомним, что Ксения Собчак начала свою карьеру благодаря работе в качестве телеведущей на телепроекте «Дом-2». Сейчас она известна как оппозиционный политический деятель и интервьюер.

Поделиться новостью:
Автор - Кристина Мицкевич
Главное за неделю

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился зрителям после участия в сериале «Счастливы вместе». 

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир":Макаревич поддержал музыкантов, отказавшихся от "Нашествия"

 Макаревич поддержал решение исполнителей, отказавшихся от участия в «Нашествии». Об этом...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ