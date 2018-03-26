Собчак поставила хейтеров на место под своим фото в бикини

Светская львица и политик откровенно призналась, что раньше любила обсуждать чужую жизнь. Но сейчас считает, что люди говорят сами о себе, когда решают кого-то оскорбить.

Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что известный политик и телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой она изображена в купальнике на фоне Средиземного моря. Под публикацией Собчак ответила своим ненавистникам.

По словам самой светской львицы, она не обращает на негативные комментарии и оскорбления своих подписчиков, потому что считает, что тем самым они говорят о самих себе, а не о ней. Собчак откровенно призналась, что когда-то тоже грешила этой привычкой, но потом приняла решение поменять свои взгляды и больше не тратить энергию на обсуждение чужой жизни.

Интересно, что тем самым Ксения Собчак ответила на слухи желтой прессы, которая недавно заявляла о возможной беременности 36-летней женщины.

В свою очередь, поклонники поддержали позицию их любимицы.

«Вы такая классная, не слушайте их», «Ксюша, не обращайте на негатив внимание. Вы умница и красавица», «Разделяю ваше мнение по поводу этого всего», - писали люди в комментариях.

Напомним, что Ксения Собчак начала свою карьеру благодаря работе в качестве телеведущей на телепроекте «Дом-2». Сейчас она известна как оппозиционный политический деятель и интервьюер.