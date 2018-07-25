Деми Ловато забыла слова песни о трезвости перед передозировкой наркотиками

Стали известны подробности проведения концерта, после которого поп-диву доставили в больницу с передозировкой наркотиками. Также поступили сообщения от друзей, в которых раскрывается причина такого поступка девушки.

Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что на просторах Instagram было опубликовано видео, на котором американская поп-дива Деми Ловато забыла слова своей песни о трезвости перед тем, как его госпитализировали с передозировкой наркотиков. Об этом сообщают американские новостные издательства.

По словам журналистов, двадцатипятилетняя певица во время своего выступления на концерте выругалась, объявив, что не помнит слов собственной песни «Sober» («Трезвость»).

Более того, в Сети появились заявления от близких друзей девушки, которые утверждают, что к этому происшествию ее привело увольнение экс-тренера Ловато по вопросам реабилитации от зависимостей.

На данный момент состояние здоровья Деми Ловато оценивается медиками как стабильное.

Родственники исполнительницы официально никак не комментируют причины попадания Ловато в одну из больниц Лос-Анджелеса.

Напомним, Деми Ловато начала свою звездную карьеру в детском возрасте на съемках телесериала «Барни и друзья», в котором она снималась с Селеной Гомес.