34-летняя звезда «Comedy Woman» готова решиться на откровенную фотосессию

Актриса Надежда Сысоева желает повторить опыт откровенных съёмок и может ещё раз решиться на сотрудничество с MAXIM.

Впервые в эротическом журнале MAXIM Надежда Сысоева появилась в 2016 году. Раскрепоститься у актрисы получилось настолько, что ощущение прекрасного не отпускает её уже два года. Недавно журнал определил свою «Мисс». Фотосессии девушек понравились 34-летней звезде «Comedy Woman» настолько, что в Сети она заявила о готовности раздеться перед камерой ещё раз.

Но сначала Надежда «проконсультировалась» с поклонниками, а пост сопроводила не менее откровенным снимком, помогая им с ответом. Фанаты были рады мыслям любимой актрисы и радо поддержали её идею, тем более, ей есть, чем хвастаться. Хотя некоторые подписчики звезды всё же призвали её одуматься: не девочка, чтобы публично раздеваться.