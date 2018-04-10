34-летняя звезда «Comedy Woman» готова решиться на откровенную фотосессию

Сегодня, 20:12 \\ Шоу-бизнес

Актриса Надежда Сысоева желает повторить опыт откровенных съёмок и может ещё раз решиться на сотрудничество с MAXIM.

Впервые в эротическом журнале MAXIM Надежда Сысоева появилась в 2016 году. Раскрепоститься у актрисы получилось настолько, что ощущение прекрасного не отпускает её уже два года. Недавно журнал определил свою «Мисс». Фотосессии девушек понравились 34-летней звезде «Comedy Woman» настолько, что в Сети она заявила о готовности раздеться перед камерой ещё раз.

Но сначала Надежда «проконсультировалась» с поклонниками, а пост сопроводила не менее откровенным снимком, помогая им с ответом. Фанаты были рады мыслям любимой актрисы и радо поддержали её идею, тем более, ей есть, чем хвастаться. Хотя некоторые подписчики звезды всё же призвали её одуматься: не девочка, чтобы публично раздеваться.

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Автор - Олеся Куприна
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