Поклонники стали сомневаться, что Александра Гозиас вообще рожала

Сегодня, 20:06 \\ Шоу-бизнес

Поклонникам участницы телепроекта «Дом-2» показалось странным, что у девушки совершенно отсутствовали растяжки на теле после родов. Комментаторы  сомневались, что Гозиас вообще рожала.

Александра Гозиас в своём Instagram-аккаунте поспешила успокоить всех возмущённых поклонников. Девушка рассказала, как сохранить кожу упругой и предотвратить растяжки после беременности. Телезвезда порекомендовала будущим мамам чётко следить за своим телом. Александра утром и вечером после приёма душа мазала грудь, живот, поясницу и ляжки детским маслом. По её словам, эти места страдают сильнее всего, поэтому нуждаются в особом уходе.

Также 28-летняя девушка заявила, что активный образ жизни помогает облегчить роды. Гозиас уверена, что именно спорт помог ей справиться с лишним весом во время беременности. Сейчас дочь участницы «Дом-2» ходит в детский сад. У девочки даже есть собственный Instagram-аккаунт, который ведёт её мама. Пользователи скептически относятся к попытке Александры Гозиас сделать из своего ребёнка звезду социальных сетей..

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Автор - Марина Фёдорова
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