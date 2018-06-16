Шакира оказалась на волоске от смерти

Сегодня, 19:41 \\ Шоу-бизнес

Латиноамериканская поп-дива едва не погибла в авиакатастрофе, направляясь на Багамы к семье.

 Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что всемирно известная колумбийская певица Шакира была в шаге от смерти в авиакатастрофе над городом Барранкилья. Об этом инциденте сообщают новостные агентства.

По словам журналистов, после своего выступления на концерте певица направилась на Багамские острова, чтобы отдохнуть с семьей. Но не прошло и получаса, как случилась разгерметизация самолета, на котором летела Шакира. Благодаря слаженной работе экипажа самолета никто не пострадал, а само воздушное судно было решено посадить недалеко от Барранкильи.

На данный момент ничего не известно о комментариях колумбийской поп-дивы по этому поводу.

Напомним, что Шакира стала известна уже в 14 лет, когда выпустила свой первый музыкальный альбом. Немного позже девушка уже представляла свою страну на международном музыкальном фестивале в Чили, где завоевала почетное третье место с песней собственного сочинения. Лишь в 1996 году певица презентовала свой третий студийный альбом «Pies Descalzos», который прославил ее на весь мир.

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Автор - Кристина Мицкевич
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