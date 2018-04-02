Брэд Питт увез детей в Америку

Сегодня, 19:15 \\ Шоу-бизнес

Недавно суд разрешил Брэду Питту видеться с детьми столько, сколько он пожелает наравне с экс-супругой Анджелиной Джоли.

Актер этому очень и рад и уже увез детей в Америку, где проходят съемки нового фильма с его участием. Соседи актера рассказывали журналистам, что слышат с его участка веселый детский смех. Это неудивительно, поскольку дом Питт строил для своих детей: он позаботился о том, чтобы здесь были бассейн и спортивная площадка, чтобы все могли развлечься.

До судебного разбирательства Брэд Питт старался мирно договориться с Джоли, однако у него это не получилось. К слову, ему пришлось пройти курс лечения от алкоголизма и подать судебный иск с требованием большего участия в воспитании детей.

Суд, к счастью актера, одобрил его иск. Согласно решению суда, разработали специальное расписание дней, когда Питт может забирать детей в любое место. Кстати, в эти дни Анджелина Джоли имеет право звонить им только один раз в сутки.

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Автор - Алёна Иванова
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