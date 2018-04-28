Деми Мур может встречаться со звездой "Мальчишника в Вегасе"

Сегодня, 18:42 \\ Шоу-бизнес

О новом избраннике 55-летней знаменитости журналистам проболталась её подруга. Так сообщает издание Radaronline.

 По информации источника, Деми Мур начала встречаться с актером Эдом Хэлмсом, который младше её на 11 лет. Что довольно небольшая разница в возрасте, ведь раньше она заводила отношения с мужчинами куда как моложе. Так Шон Фрайдей был младше Деми Мур на 20 лет, а Вито Шнабель - на все 25.

Эд Хэлмс очень прославился благодаря одной из главных ролей в трилогии "Мальчишник в Вегасе". Инсайдер утверждает, что актеры познакомились на съёмках новой комедии "Corporate Animals", которая в русском дубляже пока не получила официального перевода. Пока непонятно, насколько правдивым может оказаться слух о романе знаменитостей. Вполне возможно, что дело не зашло дальше профессиональной симпатии на площадке.

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Автор - Александр Лубяной
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