Деми Мур может встречаться со звездой "Мальчишника в Вегасе"

О новом избраннике 55-летней знаменитости журналистам проболталась её подруга. Так сообщает издание Radaronline.

По информации источника, Деми Мур начала встречаться с актером Эдом Хэлмсом, который младше её на 11 лет. Что довольно небольшая разница в возрасте, ведь раньше она заводила отношения с мужчинами куда как моложе. Так Шон Фрайдей был младше Деми Мур на 20 лет, а Вито Шнабель - на все 25.

Эд Хэлмс очень прославился благодаря одной из главных ролей в трилогии "Мальчишник в Вегасе". Инсайдер утверждает, что актеры познакомились на съёмках новой комедии "Corporate Animals", которая в русском дубляже пока не получила официального перевода. Пока непонятно, насколько правдивым может оказаться слух о романе знаменитостей. Вполне возможно, что дело не зашло дальше профессиональной симпатии на площадке.