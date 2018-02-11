Николай Басков неоднозначно поздравил Лопыреву с Днем рождения

Сегодня, 17:52 \\ Шоу-бизнес

«Золотой голос России» рассказал о недостатках в характере свой возлюбленной в поздравлении с юбилеем.

 Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что известный российский певец Николай Басков трогательно поздравил свою возлюбленную Викторию Лопыреву в Instagram. В эти дни модель празднует свое 35-летие в Бразилии с друзьями.

Как сообщил сам исполнитель, он бесконечно благодарен судьбе за то, что в его жизни есть Виктория. Несмотря на то, что женщина избалована вниманием, Николай ценит ее добрую душу. Басков отмечает, что все пережитые с возлюбленной эмоции навсегда останутся в его сердце.

«Счастлив идти рядом с тобой по жизни и мне уже даже не важно в каком статусе, главное, чтобы ты всегда была рядом», - признается «золотой голос России» .

Напомним, что недавно появилась официальная информация об отмене свадьбы Баскова и Лопыревой. До этого модель заявляла, что непременно выйдет замуж за артиста, если национальная сборная России по футболу получит кубок чемпионов на ЧМ-2018.

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Автор - Кристина Мицкевич
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