Звезда "Клиники" Зак Брафф опять нашел себя на русскоязычной рекламе

На своей странице актер опубликовал фотографию листовки с доски объявлений. Он попросил подписчиков перевести, куда его фотографию пристроили на этот раз.

Зак Брафф действительно смотрит на пользователей с распечатанной русскоязычной рекламы услуг компьютерного мастера. Загадочный мужчина в рубашке, галстуке и жилетке предлагает нуждающимся ремонт техники, настройку операционной системы и создание сайтов по низким ценам. Все это он обещает сделать с доставкой на дом и в удобное для заказчика время. Более того, неизвестный автор предлагает скидку для пенсионеров. Судя по номеру, он работает в Украине.

Поклонники с трудом перевели для Зака Браффа текст с русского на английский, однако донесли его смысл. Один из пользователей отметил, что актер с фотографии слишком нарядный для спасения компьютеров от вирусов. Ранее американец уже находил свое лицо на рекламных баннерах с русским текстом. В конце 2017 года его внешность использовали для рекламы восстановления потенции в одной из клиник Саратова. Чуть позже он опять увидел себя на плакате, который предлагал ремонт компьютеров.

Guys, what am I selling now?! pic.twitter.com/iYbqh5U69t