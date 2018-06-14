Звезда "Клиники" Зак Брафф опять нашел себя на русскоязычной рекламе

Сегодня, 17:37 \\ Шоу-бизнес

На своей странице актер опубликовал фотографию листовки с доски объявлений. Он попросил подписчиков перевести, куда его фотографию пристроили на этот раз.

 Зак Брафф действительно смотрит на пользователей с распечатанной русскоязычной рекламы услуг компьютерного мастера. Загадочный мужчина в рубашке, галстуке и жилетке предлагает нуждающимся ремонт техники, настройку операционной системы и создание сайтов по низким ценам. Все это он обещает сделать с доставкой на дом и в удобное для заказчика время. Более того, неизвестный автор предлагает скидку для пенсионеров. Судя по номеру, он работает в Украине.

Поклонники с трудом перевели для Зака Браффа текст с русского на английский, однако донесли его смысл. Один из пользователей отметил, что актер с фотографии слишком нарядный для спасения компьютеров от вирусов. Ранее американец уже находил свое лицо на рекламных баннерах с русским текстом. В конце 2017 года его внешность использовали для рекламы восстановления потенции в одной из клиник Саратова. Чуть позже он опять увидел себя на плакате, который предлагал ремонт компьютеров.


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Автор - Александр Лубяной
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