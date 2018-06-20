Виктория Дайнеко призывает поклонников не стесняться своей фигуры
Известная российская певица опубликовала фотографию, на которой демонстрирует пышные бедра. Дайнеко призналась, что ничуть не стесняется своей фигуры.
Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что популярная российская певица Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой демонстрирует свои бедра. Певица призналась, что не собирается скрывать тот факт, что у нее есть «ноги и попа».
Как сообщила сама Виктория под публикацией, она специально не стала обрабатывать фотографию в Photoshop, так как считает, что ей нечего стесняться. Тридцати однолетняя поп-исполнительница также призвала своих поклонниц любить себя настоящими. Интересно, что большинство подписчиков сделали Виктории Дайнеко комплименты.
«Вы идеальная женщина», «Мужчины обожают таких аппетитных дам как Вы», «Вика, тебе можно лететь в Калифорнию. Сводила бы с ума наповал», - писали люди восторженные комментарии.
Но нашлись и те, кто не оценил высокую самооценку артистки. Ей посоветовали похудеть, чтобы не травмировать суставы лишним весом.
Напомним, Виктория Дайнеко приобрела известность благодаря музыкальному телепроекту «Фабрика звезд-5», на котором стала победительницей.