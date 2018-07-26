Бывший директор Никиты Джигурды хотела занять место его жены

Стало известно о человеке, который спровоцировал расставание скандального шоумена Никиты Джигурды и его супруги Марины Анисиной. Оказалось, что масло в семейный огонь подливала экс-директор исполнителя Антонина Саврасова.

Подробности их взаимоотношений прояснились на съёмках программы «На самом деле», в рамках которых женщина также принимала участие. В беседе с ведущим она призналась, что длительное время была влюблена в своего подопечного и хотела увести его из семьи. Для того, чтобы добиться своей цели, Саврасова неоднократно обманывала Анисину, рассказывая ей о выдуманных изменах её супруга. Также Антонина решила изменить свой имидж, практически копируя жену Джигурды.

Несмотря на то, что женщина отрицала попытки соблазнения Никиты Борисовича, детектор лжи показал, что это утверждение является правдой. Поэтому весьма вероятно, что после того, как Саврасовой не удалось женить на себе Джигурду, она начала ему мстить, в том числе и в деле о наследстве Людмилы Браташ. Напомним, согласно постановлению суда супруги теперь законно обладают всем нажитым добром их подруги, выиграв разбирательство с сестрой покойной женщины.

Антонина делала попытки для нахождения компромата на экс-подопечного и его жену для того, чтобы судебное решение было изменено. Тем не менее, на данный момент супруги живут счастливо, воспитывая своих детей в заботе и любви.