Пожар на кухне: Джаред Лето продемонстрировал кулинарные способности

Сегодня, 01:30 \\ Шоу-бизнес

Певец опубликовал видеозапись с тем, как он вместе с семьей пытался приготовить попкорн, однако не смог проконтролировать процесс. В результате взрывающиеся зерна стали разлетаться по всей комнате, а после вспыхнули огнем.

 Вокалист популярной американской музыкальной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето имеет внушительную аудиторию. Его поклонники по всему миру следят за каждой публикацией в социальных сетях, в которых он зарегистрирован, и уже успели обсудить ту в его Instagram-аккаунте, которую он подписал "Ps. Best cook ever", что в переводе означает "Лучший повар".

Через видео на просторах фотохостинга певец решил продемонстрировать свои кулинарные способности. Между тем, у него получилось разве что устроить пожар на кухне. Поклонники по-доброму посмеялись над тем, что их кумир не сумел приготовить даже столь простое блюдо. Когда попкорн стал летать по всей кухне, а после кастрюля с ним и вовсе загорелась, он кричал: "Ох чёрт!", однако сумел и сам с себя посмеяться. Стоит отметить, что за сутки пост собрал более двух миллионов 300 тысяч лайков.

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Автор - Александра Ровер
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