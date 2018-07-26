Хакеры взломали страницу дочери Дмитрия Маликова

Певец жалуется на постоянные атаки на аккаунты его семьи в социальных сетях. Об очередном достижении злоумышленников она рассказал в микроблоге.

Несколько дней назад жертвой хакеров стала дочь Дмитрия Маликова - у неё взломали профиль в Instagram. По словам музыканта, Стефания до сих пор не может войти на свою страницу. При помощи папы она пытается восстановить доступ к своей странице, однако пока все тщетно. Дмитрий Маликов выразил надежду на благополучный исход ситуации и призвал своих подписчиков быть осторожными.

Недавно певец сделал громкое заявление о деятелях шоу-бизнеса. Дмитрий Маликов пришел к выводу, что не может добиться значительных успехов на этом поприще из-за своего происхождения или ориентации. По его наблюдениям, славы добиваются лишь евреи и гомосексуалисты. Позже добавил, что из этого правила есть исключения.



