«Дэдпул» снимет пародию на кинофильм «Один дома»

Известный канадский актёр Райан Рейнольдс выступит продюсером комедии «Торчит дома». В российских семьях помимо «Иронии судьбы», принято смотреть на новогодних праздниках фильм «Один дома». Рейнольдс решил снять, что-то вроде пародии на культовый рождественский фильм. Однако эту версию кинофильма не советуют смотреть детям. Сюжет фильма основывается на том, что главный герой опаздывает на самолёт, и решает провести новогодние каникулы дома, только он уже не ребёнок, а наркоман.

Под воздействием наркотических веществ у главного героя начинаются галлюцинации, ему мерещится, что в дом пробираются грабители. В неадекватном состоянии он пытается защититься, получается у него не лучше, чем у ребёнка. Не исключено, что главную роль исполнит Райан Рейнольдс, известный по роли в нашумевшем боевике «Дэдпул». О дате выхода версии «Одного дома» для взрослых на данный момент не известно, однако, сообщается, что уже готов сценарий, над ним работали Кевин Барроус и Мэтт Майдер. Напомним, что кинофильм «Один дома» вышел 28 лет назад, но до сих пор остаётся популярным в преддверии новогодних праздников.