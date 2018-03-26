Ксения Бородина: «А вдруг еще родится?»

Сегодня, 15:41 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая «Дома-2» решила ответить на вопросы подписчиков в микроблоге на вопрос о третьем ребенке.

В своем микроблоге Ксения Бородина стала отвечать на вопросы от своих поклонников. Одна из подписчиц поинтересовалась, не собирается ли Бородина завести третьего ребенка. Однако на это ведущая ответила только то, что собирается только за шоколадкой.

К счастью или сожалению телеведущей, вопросы о детях продолжали поступать. Поклонники решили поинтересоваться, рада ли была бы Ксения, если бы вместо младшей дочери у нее появился бы сын. Только вот на это Ксения уже утвердила, что все возможно. «А вдруг еще родится?» - ответила она.

К слову, Ксения является матерью двух замечательных дочерей. К тому же со своим супругом она не так давно отметила очередную годовщину назло всем, кто поговаривал об их разрыве.

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Автор - Алёна Иванова
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