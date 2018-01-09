«Замуж за Бузову»: Ольга Бузова покинула лобное место после ссоры с Романом Гриценко

Поклонники телеведущей и певицы в растерянности от того, что происходит на их экранах. Они просят Бузову определиться, где она ищет себе мужа.

Несмотря на то, что в Сети уже появился первый тизер нового романтического шоу «Замуж за Бузову», девушка продолжает выяснять отношения с героем «Дома-2». Ольга Бузова сама призналась в тизере, что возлагает на новое шоу большие надежды, потому что боится никогда не выйти замуж вновь.

В то же время съёмочная площадка «Дома-2» сотрясается от ссор Бузовой и Гриценко. В очередном выпуске Ольга дала Роману шанс сказать ей нечто важное, но молодой человек не оправдал надежд звезды. Обиженная певица заявила, что больше слова Романа ничего для неё не значат, подорвалась и покинула лобное место проекта. Поклонники раздражены «цирком» на экране. Попытки девушки найти мужа на всех реалити-шоу страны больше не вызывают у них сочувствия, и зрители просят её «завязывать клеиться к Гриценко ради пиара».