"Все не зря": Юлия Пересильд рассказывает о материнстве

Известная актриса рассказала о счастье, которое она испытывает благодаря материнству, а также делится успехами своей старшей дочери.

Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что известная российская актриса Юлия Пересильд опубликовала на своем аккаунте в Instagram видео, на котором ее старшая дочь Аня танцует под зажигательную музыку.

Как сообщает сама артистка, она старается как можно больше огородить своих детей от прессы и публичной жизни в целом, но на этот раз не смогла сдержать своих эмоций от увиденного и все-таки решила похвастаться подрастающей девяти летней дочкой в Сети.

Юлия Пересильд признается, что материнство кардинально изменило ее жизнь в лучшую сторону. Женщина утверждает, что дети никогда не дают ей расслабиться, что служит для нее источником драйва. Сейчас она может запретить им делать что-либо, а через полчаса Юлия уже спокойно реагирует, как ее дети стоят на голове. Эти маленькие люди, по словам самой артистки, очень похожи на нее, как внешне, так и внутренне.

«Ты видишь этих маленьких Больших людей и понимаешь, что все не зря», - признается Юлия Пересильд.

Напомним, что артистка начала свою карьеру на телеэкранах благодаря сериалу «Невеста», в котором она сыграла одну из главных ролей. В последующем партнерами по кинокартинам Юлии Пересильд становились такие известные артисты, как Леонид Ярмольник, Сергей Безруков и многие другие.