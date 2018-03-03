Памела Андерсон рассказала об участии в групповых оргиях

Сегодня, 14:22 \\ Шоу-бизнес

Известная актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем необычном опыте в интимной жизни.

 Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что известная голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон заявила о своей нелюбви к групповым оргиям. Об этом она призналась в одном из интервью американским таблоидам.

Как сообщает сама Андерсон, у нее однократно был такой опыт групповой близости, но к сожалению самой артистки, он не принес ей никакого удовольствия. Более того, секс-символ 90-х годов добавляет, что все ее сексуальные партнеры были слишком ревнивыми, чтобы разделять ее с кем-то другим в постели. Хотя сразу же вспоминает о необычной ситуации, когда мужчина попросил её переспать с другой женщиной прямо у него на глазах.

«Иногда это звучит соблазнительно. Но каждому свое», - отмечает Памела Андерсон.

Интересно, что знаменитость считает себя слишком романтичной для таких утех, ставя на первое место любовь и ответственность за свои действия.

Памела Андерсон стала известна всему миру благодаря съемкам в молодежном сериале «Спасатели Малибу», где она сыграла одну из главных ролей. Сейчас актриса ведет общественную деятельность, выступая за права животных.

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Автор - Кристина Мицкевич
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