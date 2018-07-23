Поклонники Моисеева похоронили его из-за фотографии

Фанаты Бориса Моисеева по-прежнему опасаются за его здоровье. В прошлом году Заслуженный артист Российской Федерации перенёс болезнь сердца, а сейчас сплетники говорят, что артист страдает онкологией. Усугубило опасения поклонников недавняя фотография Бориса в Instagram.

На ней знаменитый танцовщик стоит под руку со своим менеджером на берегу моря. Сергей Горох одет по-летнему: в шорты и футболку, Борис же в чёрном спортивном костюме, очках и кепке. Из-за отсутствия лучезарной улыбки подписчики Моисеева посчитали, что его самочувствие ухудшилось. В комментариях можно было прочесть предположения о скорой гибели артиста, о том, что он с трудом улыбается, не может передвигаться без посторонней помощи. Другие комментаторы не могут понять, как люди могут делать такие заключения, глядя только на фотографию, и как у них хватает совести писать различные гадости. Большинство поклонников желают Борису скорейшего выздоровления, отмечают, что любят артиста, и надеются, что ещё смогут побывать на его концертах.