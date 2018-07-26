Алену Водонаеву высмеяли за "дешевый" черный бриллиант и грудь разного размера

Телеведущая специально записала видеоролик, чтобы показать драгоценное украшение на максимально близком расстоянии, однако идею не оценили ее подписчики.

Звезда фотохостинга Instagram и бывшая участница романтического шоу "Дом-2" Алена Водонаева активно ведет свой профиль. На данный момент она находится в США, так что имеет возможность постоянно делать красивые фотографии. Каждый день они попадают в ее ленту. По всей видимости, поездка ознаменовалась также и серьезной покупкой.

Так, Водонаева решила похвастаться своим поклонникам, что купила себе новое кольцо с достаточно крупный черным бриллиантом. Тем не менее, в ответ они начали говорить, что камень "дешевый", и обвинять ее мужа в том, что он не смог сделать для супруги подарок подороже. "Кольцо вообще не заметила , пока твой комент не прочитала . Дешевая вещь - дешевому человеку). На большее ты м не тянешь )" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Помимо этого, некоторые комментаторы даже стали утверждать, что у телеведущей грудь разного размера: "Грудь смотрится очень странно, платье её делает не гармоничной, такое ощущение что она разная". "Вообще то она на наркоманку похожа, побитую жизнью", - продолжали оскорблять Водонаеву другие, однако она, как и прежде, не стала вступать в спор и доказывать обратное. Вместо этого она разместила в ленте еще один пост.