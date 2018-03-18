Эпатажная актриса Хелена Бонем Картер изменилась до неузнаваемости

Сегодня, 14:04 \\ Шоу-бизнес

Одна из самых эпатажных актрис Голливуда Хелена Бонем Картер в очередной раз шокировала поклонников со всего мира. На этот раз актриса променяла кудри на голове и яркий макияж на новый элегантный образ.

Поклонники привыкли видеть 52-летнюю бывшую супругу Тима Бёртона Хелену Бонем Картер в ярких образах и лохматых прическах, однако актриса доказала, что ещё способна удивлять своего зрителя. Недавно в Сети появились кадры, которые демонстрируют Хелену в совершенно новом элегантном и сдержанном стиле. Как оказалось, данный образ, который изменил знаменитость до неузнаваемости, актриса примеряла ради роли в сериале «Корона».

Сообщается, что Хелена исполнит роль родственницы королевы Елизаветы II. Новый сезон сериала выйдет на экраны уже в следующем году.

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Автор - Светлана Тарабан
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