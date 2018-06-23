У Альбины Джанабаевой украли неоплаченные покупки

Российская певица Альбина Джанабаева сейчас находится на отдыхе в Испании вместе с мужем и сыновьями. Семья предпочла не снимать номер в отеле, а взять в аренду целый особняк на берегу моря.

Стоит отметить, что Альбина предпочитает готовить для своих мужчин сама, обслуживающий персонал на вилле лишь помогает знаменитой семье с уборкой. Чтобы приготовить вкусный ужин знаменитость решила сама выбрать продукты, и отправилась в один из местных супермаркетов. Джанабаева долго изучала состав того или иного товара, выбирая необходимые продукты. Каково было удивление звезды, когда она обнаружила, что тележка с продуктами бесследно исчезла. Альбина утверждает, что не может предположить, кому понадобились её покупки, ведь она их ещё даже не оплатила. Девушке было жаль потраченного времени, но после неудачных поисков, ей пришлось выбирать продукты заново, при этом внимательней следить за своей тележкой.

Вероятно, семейный отдых Джанабаевой закончится в скором времени, так как 29 июля в Баку состоится творческий вечер мужа Альбины, Валерия Меладзе.