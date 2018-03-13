Ростовчане рассказали, кто отец ребенка Бузовой

В популярной группе Вконтакте появилась интересная запись о популярной ведущей Ольге Бузовой.

Россияне выяснили, кто отец ребенка Ольги Бузовой. Появилось фото плаката, на котором ростовчане написали: «Ростов – папа, Бузова – мама». Такое «заявление» жителей подняло настроение многим пользователям интернета.

К слову, сама Бузова в своем микроблоге продолжает удивлять людей. Она уже стала говорить об экономике. Это она объяснила тем, что нужно знать подобные новости, когда занимаешься бизнесом. Ольга сообщила поклонникам, что Россия вышла на 11 место в экономическом рейтинге стран мира.

Вот только подпсичики Бузовой решили, что это вообще не имеет значения. Один из них ответил певице, что плевать на статусы, пока в стране «пенсионеры просят на хлеб».