Соцсети: онкобольного Иосифа Кобзона экстренно положили в больницу

Сегодня, 12:56 \\ Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, что пожилого артиста вещи на медицинской каталке. Такая информация приобрела резонанс в интернет-сообществах.

 Иосиф Кобзон давно и открыто объявил о своей борьбе с раком предстательной железы, которая длится около 13 лет. Певец активно призывает к регулярным медицинским обследованиям, позволяющим вовремя диагностировать и вылечить злокачественную опухоль. По его словам, заболевание требует интенсивного лечения и регулярного наблюдения.

Теперь же в соцсетях появилась информация об ухудшении состояния здоровья Иосифа Кобзона. По непроверенной информации, его экстренно госпитализировали одну из клиник Москвы. Журналисты связались с его супругой Нелли Кобзон - она комментировать ситуацию отказалась. А вот пресс-секретарь депутата Госдумы подтвердила, что онкобольному Иосифу Кобзону нездоровится. Однако подчеркнула, что его состояние не является тяжелым. Из её слов непонятно, действительно ли артиста положили в больницу.

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Автор - Александр Лубяной
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