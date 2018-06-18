Соцсети: онкобольного Иосифа Кобзона экстренно положили в больницу

Очевидцы рассказали, что пожилого артиста вещи на медицинской каталке. Такая информация приобрела резонанс в интернет-сообществах.

Иосиф Кобзон давно и открыто объявил о своей борьбе с раком предстательной железы, которая длится около 13 лет. Певец активно призывает к регулярным медицинским обследованиям, позволяющим вовремя диагностировать и вылечить злокачественную опухоль. По его словам, заболевание требует интенсивного лечения и регулярного наблюдения.

Теперь же в соцсетях появилась информация об ухудшении состояния здоровья Иосифа Кобзона. По непроверенной информации, его экстренно госпитализировали одну из клиник Москвы. Журналисты связались с его супругой Нелли Кобзон - она комментировать ситуацию отказалась. А вот пресс-секретарь депутата Госдумы подтвердила, что онкобольному Иосифу Кобзону нездоровится. Однако подчеркнула, что его состояние не является тяжелым. Из её слов непонятно, действительно ли артиста положили в больницу.