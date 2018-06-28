Forbes составил рейтинг российских звёзд

Сегодня, 12:05 \\ Шоу-бизнес

Финансово-экономический журнал «Forbes» любит разбираться, сколько зарабатывают мировые звёзды. На этот раз журналисты добрались до российских знаменитостей. Так специалисты «Forbes» составили рейтинг известных людей России из сферы шоу-бизнеса и спорта. Список составляли по таким критериям как годовой доход, интерес к персоне со стороны СМИ и пользователей сети.

 Второй год лидером становится хоккеист американского клуба «Washington Capitals» Александр Овечкин. За год спортсмен заработал 14,5 млн. долларов. На втором месте оказался рок-музыкант Сергей Шнуров, с заработанными за год 13,9 млн. долларов. На третье место поместили российского певца Филиппа Киркорова и его 8,9 млн. долларов. Впервые в рейтинг внесли телеведущую и певицу Ольгу Бузову. За год девушка заработала 3,9 млн. долларов, причём практически весь капитал заработан рекламными постами в социальной сети знаменитости. Также судьбой Бузовой больше всего интересовались в сети за прошедший год. В прошлом году, в интернете чаще всего искали информацию о Ксении Собчак. Последние места в рейтинге заняли актёр Константин Хабенский и журналист Юрий Дудь. Заработок Хабенского (700 тысяч долларов) за год составил чуть меньше нежели у Дудя, однако, Константин привлёк больше внимание Журналистов. Суммарно доход российских знаменитостей вырос в полтора раза, в сравнении с прошлым годом.

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Автор - Валерия Лисичкина
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