"Хотела еще одного": Гвинет Пэлтроу рассказала о несбывшейся мечте

45-летняя актриса является матерью двоих детей. Еще недавно она говорила, что больше не собирается рожать, однако накануне призналась, что все же очень хотела бы завести третьего ребенка.

Известная голливудская актриса, певица и писательница Гвинет Пэлтроу лишь недавно вышла замуж за сценариста и режиссера Брэда Фэлчака. До того, как свадьба состоялась, она уверенно заявляла, что не будет заводить детей с новым партнером, так как уже существующих у них вместе взятых четверо. Тем не менее, это не помешало ей поделиться с поклонниками несбывшейся мечтой.

Как оказалось, Гвинет Пэлтроу мечтала о третьем ребенке. "Я очень хотела еще одного", - поделилась она однажды с журналистами New York Times. Новое признание идет в разрез с теми утверждениями, которые звучали из уст актрисы ранее, однако ее это, по всей видимости, нисколько не смутило. Возможно, она наконец решила быть максимально искренней со своими фанатами.