Экс-повар Букингемского дворца после 15 лет работы на королевскую семью рассказал много интересных фактов.

Мужчина поведал журналистам, какие блюда любила Елизавета, а какие во дворце были строго запрещены. Например, не разрешалось готовить пищу, в которой содержалось много углеводов (картофель, паста и рис). Заправлять еду чесноком тоже входило в табу на королевской кухне. Причиной этому стало то, что члены королевской семьи заботились о том, чтобы из-зо рта не было неприятного запаха. Морепродукты никто во дворце также никогда не ел.

Зато королева, по словам повара, очень любит прожаренный стейк. К выбору закусок к этому блюду королева всегда подходила с большой серьезностью. С особенным восторгом мужчина вспоминал о манерах Ее Величества во время обедов. Например, удивителен тот факт, что Елизавета II никогда кусала банан. Она всегда разрезала его на маленькие части, чтобы есть его с помощью вилки.

Повар отметил, что Елизавета очень любит сладости: женщина всегда отличалась своей любовью к различным печеньям и пирожным. Также каждый день в ее рацион обязательно входит рыба. Ее королева предпочитает есть, когда она приготовлена на гриле, особенно с овощами.