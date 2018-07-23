"Вижу ребенка": ясновидящая предрекла пополнение в семье Пригожина и Валерии

Сегодня, 11:21 \\ Шоу-бизнес

Отношения певицы и продюсера будут лишь крепнуть с годами. Об их личной жизни рассказала экстрасенс Кажетта Ахметжанова.

 Ясновидящая убеждена, что совсем скоров Иосиф Пригожин и Валерия обзаведутся малышом. Она "видела ребенка" в доме знаменитой семьи. Кажетта Ахметжанова не может определить, каким образом произойдет пополнение. По её мнению, пара может родить самостоятельно, а возможно - прибегнет к услугам суррогатной матери.

Экстрасенс также предрекла Пригожину и Валерии длительный союз, который никогда не закончится разводом. Как она отметила, пара у звезд сложилась "кармическая". Другими словам - предназначенная судьбой. Кажетта Ахметжанова подчеркнула - не только секс создает крепкие отношения. Не менее важным элементом семьи являются общие интересы.

Предсказательница также объяснила, почему супруги несколько умерили свою публичность. По её данным, Иосиф Пригожин вместе со своей любимой готовит для россиян "грандиозное шоу", которое пока держит в секрете. Кажетта Ахметжанова прогнозирует скорый творческий взлет Валерии за счет новых хитов и неожиданных дуэтов.

В то же время ясновидящая опасается за здоровье пары. По её мнению, Валерии грозит нервный срыв из-за большого напряжения в работе. Кроме того, певице стоит не запускать проблемы с нижней частью позвоночника. А Иосифу Пригожину следует проверить у медиков печень и поджелудочную железу. Кажетта Ахметжанова порекомендовала звездам чаще отдыхать и следить за рационом.

Что касается детей, недавно Валерия потрясла подписчиков в Instagram неожиданным фото с ребенком. В описании она подчеркнула, что мальчик не является её внуком. Его родословная так и осталась тайной для фанатов.


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Автор - Александр Лубяной
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